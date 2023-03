Grimaldo volta a vencer o prémio de melhor defesa do mês no campeonato

Agora referente a fevereiro, superando António Silva e Tomás Araújo.

Alejandro Grimaldo, lateral espanhol do Benfica, foi eleito o melhor defesa do mês de fevereiro no campeonato, numa votação da Liga junto dos treinadores da competição. O jogador de 27 anos recolheu 27,78% dos votos e repete a distinção de dezembro/janeiro.

Grimaldo, em final de contrato com as águias, superou a concorrência do colega de equipa António Silva e de Tomás Araújo (cedido pelo Benfica ao Gil Vicente), que reuniram 13,49% das preferências.

O vencedor do prémio foi totalista nos três jogos disputados pelo Benfica durante o período em avaliação, no qual registou uma assistência, numa série em que os encarnados somaram por vitórias as partidas realizadas, com um total de oito golos marcados e apenas um sofrido.

Diogo Costa, do FC Porto, foi anunciado ontem como vencedor do prémio para melhor guarda-redes de fevereiro.