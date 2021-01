Grimaldo virou jogada de mestre em Espanha: "Volta a atingir velocidade de cruzeiro"

Jornal "AS" destaca subida no terreno do espanhol e também valoriza o atleta do Sporting Pedro Porro.

O jornal "AS" dedicou atenção aos laterais espanhóis que estão a alinhar fora de Espanha e enalteceu dois jogadores que militam no campeonato português. Primeiro, Alejandro Grimaldo, bem conhecido na Europa, mas que se destacou a médio ala no Dragão, posição que chegou a frequentar durante a formação no Barcelona. "Jorge Jesus queria dar cobertura a essa banda esquerda e promover um melhor manuseio da bola. Aos 17 minutos a decisão do treinador foi recompensada. Seferovic combinou com Grimaldo e o espanhol apareceu na área para bater Marchesín no primeiro remate à baliza do Benfica ao longo do jogo", escreve elogiando o canhoto, que leva 19 jogos na época, para o plano do treinador contra o FC Porto.

"O espanhol volta a atingir velocidade de cruzeiro no Benfica depois de ter superado algumas lesões", continua o periódico, lembrando Porro, do Sporting, no lote de laterais entusiasmantes: "Ao lado de Pedro Porro, Angeliño [cedido pelo Manchester City ao RB Leipzig] e Pol Lirola [emprestado pela Fiorentina ao Marselha], é outro dos defesas espanhóis que brilha no exterior", termina.