Grimaldo com teste positivo à covid-19

Anúncio feito pelo Benfica

O Benfica anunciou esta sexta-feira que Grimaldo teve um teste positivo à covid-19. "O Sport Lisboa e Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico COVID-19 realizados no Futebol Profissional", pode ler-se no curto comunicado.

A notícia surge um dia depois do FC Porto-Benfica, da Taça de Portugal, tratando-se de uma reinfeção, visto que o defesa espanhol já estivera positivo em janeiro de 2021.

Recorde-se que a defesa do Benfica já perdera um elemento para o clássico do FC Porto, no dia 30, o central Otamendi, expulso nos instantes finais do jogo de quinta-feira, a contar para a Taça de Portugal.