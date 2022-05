Grimaldo tem processo disciplinar à espera no Benfica

Grimaldo vai entrar no último ano de contrato com o Benfica

Há relatos em torno do comportamento do defesa na véspera do último jogo, em Paços de Ferreira, que os responsáveis encarnados consideram graves e que querem esclarecer.

A uma época muito atribulada e com vários casos disciplinares, com mudança de treinador pelo meio, só faltava um derradeiro episódio para fechar série. E não falta, porque há mesmo mais história para contar e esclarecer, tendo Grimaldo na pele de protagonista, com um processo disciplinar à espera do seu regresso de férias e um castigo pesado no horizonte.

Segundo O JOGO confirmou, o lateral-esquerdo vai ser alvo de um inquérito disciplinar, aberto pela SAD no sentido de apurar os factos que sustentam os últimos relatos em torno do comportamento de Grimaldo antes do derradeiro jogo do campeonato, em Paços de Ferreira.