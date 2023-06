Grimaldo sobre o Benfica: "É o maior clube de Portugal e da Europa"

Na mini-série sobre a conquista do campeonato, o lateral destacou a mística encarnada: "É morrer pelo clube".

No penúltimo episódio da mini-série "Eu amo o Benfica" sobre a conquista do campeonato, transmitida na Bplay, Grimaldo, agora ex-jogador do Benfica, falou da mística das águias e do que estas representam para si. "A mística benfiquista é morrer pelo clube. É o maior clube de Portugal e da Europa", salientou.

este episódio, o lateral volta a aparecer como uma das vozes mais ativas no balneário, na altura de incentivar a equipa. Na Madeira, ainda antes do jogo, o camisola 3 lembrou: "Estamos a fazer uma época incrível, mas ainda não ganhámos nada." Os encarnados viriam a ganhar por 3-0.

Em destaque esteve também João Mário, que se assumiu ao longo da época como um dos líderes do balneário. "Estando cá, vivendo esta família por dentro, é impossível não te identificares com o clube. Sinto-me muito identificado com o clube e com os adeptos", afirmou o médio, ele que fez a sua melhor época da carreira, com 23 golos. "É sempre importante ajudar a equipa em várias situações. Foi uma época de recordes. Fico muito contente porque resultou num título muito importante", afirmou.