Grimaldo sobe ao top-5 da Luz e vários clubes registam as suas exibições

Lateral que superou Salvio nos estrangeiros com mais jogos motiva disputa entre Juventus e Inter

A caminho dos seis anos de ligação ao Benfica, Grimaldo está a inscrever o seu nome, de forma bem vincada, nas listas de jogadores que atuaram com o emblema da águia ao peito, ao ponto de ser agora o quinto estrangeiro com mais jogos pelo clube da Luz. Porém, e numa fase em que está próximo de ficar livre em termos contratuais, as suas exibições estão a ser seguidas ao pormenor por alguns grandes emblemas europeus e há dois que o têm na lista de alvos a contratar, casos de Juventus, próximo adversário do Benfica em mais uma ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, e Inter de Milão.

Defesa termina contrato e renovação não avança, pelo que ganha mais força a saída a custo zero no final da época e há vários clubes, sobretudo italianos, que registam as suas exibições, como sucederá na terça-feira.

Com a presença no clássico com o FC Porto, Grimaldo passou a registar 267 jogos pelo Benfica desde que foi contratado em janeiro de 2016, tendo agora mais uma participação do que Salvio. Luisão é o líder destacado (538), seguem-se Maxi Pereira (333), Cardozo (293) e Jardel (285), os últimos dois com possibilidade de serem ainda ultrapassados, dado que o Benfica ainda tem mais de 30 jogos pela frente até final da época.

Este dado mostra a importância que Grimaldo tem assumido numa fase em que o seu contrato se aproxima do fim. Em janeiro, o espanhol pode vincular-se a outro emblema e sair, assim, a custo zero no final da temporada. As suas exibições e a dificuldade para acertar a renovação fazem aumentar o interesse na sua contratação, estando já a posicionar-se Juventus e Inter de Milão para um duelo pelo ex-Barcelona de 27 anos.

Ainda no domingo, na imprensa italiana voltou a ser noticiada a intenção dos dois clubes garantirem o canhoto que amanhã volta a defrontar a Juve, numa oportunidade para todos os interessados acrescentarem mais algumas linhas aos relatórios que possuem sobre o camisola 3. No caso da Vecchia Signora a ideia será compensar a saída também a custo zero de Alex Sandro, do lado do Inter suceder a Robin Gosens, que não tem convencido.

O presidente do Benfica, Rui Costa, ainda não perdeu a esperança de acertar um novo contrato com Grimaldo, mas os planos da SAD passam pelo emagrecimento salarial e isso colide com a situação atual do espanhol, que aufere na Luz um vencimento anual de dois milhões de euros, batendo assim no teto salarial definido pela SAD encarnada. O acordo entre as partes está distante e é, nesta fase, cada vez menos provável. Juventus e Inter sabem-no bem e tentam aproveitar.