Grimaldo sem proposta do Barcelona e renovação é para avançar

Empresários do jogador admitem negociação, mas há várias questões por acertar.

Grimaldo tem contrato com o Benfica até 2023 e está em negociações com o clube para renovar o vínculo por mais algumas temporadas. O processo ainda está numa fase embrionária, mas há interesse das águias em garantir a continuidade do jogador, até porque vai entrar no derradeiro ano de contrato e ficará em posição vantajosa em relação ao clube, podendo sair a custo zero.

Os empresários de Grimaldo estão na expectativa, esperando sentar-se em breve à mesa das negociações com o Benfica para tentar estabelecer em concreto as bases do novo acordo.

Ao longo do percurso no Benfica, o lateral-esquerdo tem sido associado inúmeras vezes ao Barcelona mas, segundo O JOGO apurou, não chegou à Luz qualquer proposta do emblema da Cidade Condal. É sabido que Grimaldo tem uma relação sentimental com o emblema espanhol porque fez parte da sua formação no clube e ainda jogou alguns anos na equipa B e nunca escondeu a vontade que tem de representar um dia o Barça.

Na Luz desde 2015/16, já é dos mais antigos do plantel e também por isso sentiu necessidade de logo após a pesada derrota na Taça frente ao FC Porto (3-0) pedir desculpas aos adeptos e dizer que o Benfica não se poderia apresentar de forma tão frágil no Dragão.

Na última jornada, o camisola 3 regressou à equipa depois de ter recuperado da covid-19, que o impediu de jogar o segundo clássico contra o FC Porto, para o campeonato. Frente ao Paços de Ferreira exibiu-se em bom nível e ajudou a equipa a conquistar os três pontos, apontando o segundo golo num remate colocado de fora da área. O Benfica ganhou por 2-0, reduziu a diferença para o segundo e Grimaldo foi dos melhores em campo.