Grimaldo sem arrependimentos quanto à saída do Benfica: "Tomei a decisão certa"

Grimaldo deixou o Benfica no final da temporada

Grimaldo, ex-jogador do Benfica, deu, esta sexta-feira, a primeira entrevista como jogador do Bayer Lerverkusen. Ao jornal "Marca", o esquerdino garantiu que não está arrependido de ter deixado os encarnados.

Depois de oito épocas ao serviço do Benfica, pelo qual conquistou quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga, Grimaldo deixou o Benfica no final desta temporada para assinar pelo Bayer Lerverkusen e não podia estar mais contente. Em entrevista concedida esta sexta-feira ao jornal espanhol "Marca", o esquerdino garantiu estar "contente" no clube da Bundesliga.

"Estou muito contente com tudo o que encontrei: o plantel, o clube, o treinador. A direção fez uma aposta forte no mercado, trazendo grandes jogadores para ganhar títulos, e acho que temos um plantel que pode competir por tudo. O grupo é muito ambicioso", começou por dizer o antigo jogador do Benfica, deixando, ainda, elogios ao treinador, Xabi Alonso.

"Sinto que tomei a decisão certa. Precisava de um novo desafio. A presença de Xabi Alonso teve um papel fundamental na decisão de deixar o Benfica. É um treinador de topo. Transmite muito bem as suas ideias aos jogadores e isso é o mais importante num treinador", concluiu Grimaldo.