Grimaldo: "Rotatividade? Não significa que uns sejam mais importantes do que outros..."

Grimaldo, jogador do Benfica

O jogador do Benfica falou em conferência de imprensa depois do jogo com o PSV

Jogo difícil: "Foi um jogo difícil. Ficámos com um jogador a menos, mas a equipa mereceu, defendemos bem, notou-se que é uma equipa unida, corremos um pouco mais para que não se notasse o jogador a menos. Fizemos um grande jogo e merecemos estar na Champions."

Alívio no balneário: "A equipa está feliz. Trabalhámos para estar a Champions, temos nível para estar onde estamos. Há muito que trabalhamos para estar aqui. Nós acreditamos em nós e cremos que podemos chegar longe nesta prova."

Qualidades do Benfica neste jogo: "Equipa compacta, defendemos muito bem. Eles tiveram ocasiões porque são boa equipa e tiveram um a mais muito tempo. Fomos a melhor equipa e merecemos passar."

Rotatividade importante: "Não foram poupanças, é um grupo com nível muito alto, qualquer um pode jogar. Temos muitos jogos, o treinador rodou muito mas isso não significa que uns sejam mais importantes do que outros, daí estarmos com todas estas vitórias seguidas."