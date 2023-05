Grimaldo revela: "Continuei a jogar, mesmo lesionado, porque Roger Schmidt me pediu"

Declarações de Grimaldo em entrevista à BTV

Sentiu voto de confiança de Roger Schmidt: "Comuniquei-lhe a minha decisão, antes de vir a público, e ele sabe que treinei sempre a mil. Cheguei a ter uma lesão durante o ano, e continuei a jogar, mesmo lesionado, porque ele me pediu e a equipa precisava que eu jogasse. E, também nos últimos jogos, ele sabia que eu ia dar tudo. Transmiti-lhe a minha decisão, fui falar com ele, contei-lhe e disse-lhe que ia estar aqui, que queria ganhar o título, e que, se contasse comigo, eu daria tudo."

Rui Costa tem grande ligação com o grupo: "É muito próximo de toda a equipa. Os jogadores gostam muito dele. Ama o clube e demonstra-o todos os dias, estando connosco no balneário. Foi jogador, e nota-se que nos momentos difíceis quer dar-nos esse apoio para estarmos juntos e unidos. Nos momentos felizes... são os momentos de celebrar. Para mim é a figura-chave de toda a mudança que se está a passar no clube e merece todo o amor de todos."

Momentos do último dia: "A saída do Estádio da Luz no autocarro foi algo incrível. É algo que tem de ser vivido, porque não se pode explicar. E, depois, na chegada ao Marquês de Pombal, quando vês a quantidade de pessoas que ali estão... É incrível! São duas imagens que ficam gravadas na memória e que nos motivam a lutar para que se repitam no próximo ano. Neste caso, eu não vou ter essa possibilidade, mas os meus companheiros que viveram esses momentos vão desejar que no ano que vem consigam o 39 para celebrar da mesma forma".