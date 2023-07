Grimaldo: "Renovação? Falei com o Benfica praticamente até ao último mês e meio"

Declarações do ex-Benfica Alejandro Grimaldo, reforço do Bayer Leverkusen, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

Porquê deixar o Benfica? "Era o momento de delinear novos objetivos e novas experiências e acho que a Bundesliga é um bom campeonato para mim, para continuar a crescer como jogador profissional."

O que guarda do Benfica? "O facto de ter feito história no clube, algo que nem todos podem dizer. Estou muito orgulhoso. Também guardo com carinho o último jogo pelo Benfica, em que até marquei um golo."

Não renovou contrato: "Não é verdade que eu tinha a ideia clara de que queria sair. Falei com o Benfica praticamente até ao último mês e meio antes de acabar a temporada, mas não chegamos a um acordo. Depois tomei a decisão de ir para Leverkusen."

O que o convenceu no Bayer? "O Xabi Alonso mostrou muito interesse em mim. É verdade que tinha muitas opções de ir para Espanha. Mas era o melhor momento de ir para a Alemanha e tomei esta decisão."