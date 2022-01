Grimaldo quer "resposta" na Taça da Liga e atira: "O melhor que fiz foi vir para o Benfica"

O defesa espanhol reconhece que "este é o melhor momento para disputar a final four" e confessa ter sido "surpreendido" pela "grandeza do clube" quando chegou.

Grimaldo apontou à conquista da Taça da Liga, prometendo ver no embate com o Boavista uma oportunidade para as águias mostrarem força. "A ambição do Benfica é sempre ganhar qualquer competição. Creio que é importante para nós que venha este jogo porque queremos dar uma resposta. Temos o primeiro jogo com o Boavista, que é para ganhar e chegar à final para lutar pelo título", afirmou o defesa espanhol numa conversa com o ex-internacional português patrocinada pela Liga de Clubes.

O lateral assumiu este como "um dos objetivos" traçados no início da temporada. "Temos de lutar pelo título, que é importante tanto para nós individualmente como para o clube. Este é o melhor momento para disputar esta final four", vincou Grimaldo.

Recuando ao seu passado, o defesa esquerdo confessou não ter bem a noção da realidade do Benfica quando chegou. "Nessa altura não tinha noção da grandeza deste clube porque estava em Espanha e não olhava muito para fora. Mas quando cheguei aqui surpreendeu-me muito e, com o passar dos anos, dei-me conta dessa grandeza de um clube incrível. O melhor que fiz foi vir para cá", confessou o espanhol, também surpreendido com a qualidade do campeonato: "Vendo de fora parece uma liga fácil, que se discute entre três ou quatro equipas mas, em cada jogo e a cada ano que passa as equipas são taticamente muito fortes assim como o nível físico. Ganhar os jogos é muito complicado."

A nível pessoal, ​​​​​​​Grimaldo revelou que "dedica" os seus golos "à mulher" e assumiu a paixão pelos jogos de PlayStation.