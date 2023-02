Grimaldo diz que não é momento para autocrítica: "Juntos contra todos"

Espanhol recorreu às redes sociais após adeus à Taça de Portugal.

Alejandro Grimaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Benfica. O espanhol, no final do encontro com o Braga, que os bracarenses venceram nas grandes penalidades, lembrou que este não é o momento para autocrítica.

"Há momentos para fazer autocrítica, mas hoje não é o momento. Fizemos tudo para passar às meias-finais, mas foi muito complicado jogar em inferioridade desde o início do jogo. Agora temos de continuar para atingir os objetivos que faltam, juntos contra todos, carrega Benfica!", escreveu, na sua conta de Instagram.

Minutos depois da eliminação da Taça de Portugal, Grimaldo tinha recorrido às mesmas redes para questionar os critérios de arbitragem, numa publicação que o próprio apagou. Na sua conta de twitter, acabou por ficar as queixas de Nico Otamendi, o capitão dos encarnados, que "continua sem entender os critérios de decisão".