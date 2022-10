Grimaldo partilha golaço nas redes e deixa mensagem: "Continuamos na liderança"

Lateral espanhol desejou bom domingo com o 2-0 marcado ao Chaves. Em final de contrato, jogador foi muito elogiado por Schmidt no final da partida que terminou com a goleada caseira por 5-0, com o alemão a desejar a permanência do lateral.

Bom domingo!!!! #AG3️⃣ pic.twitter.com/E5ZHSdCT3n - Alejandro Grimaldo (@grimaldo35) October 30, 2022