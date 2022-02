Grimaldo: "Obrigado benfiquistas pelo apoio nestes momentos difíceis"

Mensagem do lateral nas redes sociais após vitória em Tondela.

Alejandro Grimaldo, lateral espanhol do Benfica, deixou uma mensagem nas redes sociais, na sequência do regresso aos triunfos da equipa, que venceu em Tondela por 3-1.

"Vitória importante da equipa. Obrigado benfiquistas pelo apoio nestes momentos difíceis", escreveu o jogador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Depois das derrotas com o Sporting (2-1), na final da Taça da Liga, e com o Gil Vicente (2-1), no campeonato, os encarnados voltaram a vencer, graças aos golos de Everton (23 minutos), Darwin Núñez (34) e Gonçalo Ramos (53), com Eduardo Quaresma (88) a reduzir para os beirões.

Na terceira posição, o Benfica passa a somar 47 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e seis do que o Sporting, segundo.