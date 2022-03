Grimaldo no fim da linha: sem expectativa de renovar, SAD vê venda como obrigatória

Contrato do lateral expira em 2023 e a pressão de clubes estrangeiros, sobretudo do Barcelona, está a aumentar. Necessidade de cortar nos custos do plantel explica dificuldade em renovar.

A ligação de Grimaldo ao Benfica caminha para o fim e a separação deverá precipitar-se já no final da temporada.

O jogador tem apenas mais um ano de contrato e, perante a incerteza e até resignação de que a renovação possa passar ao papel, os dirigentes encarnados, apurou O JOGO, têm inscrito no seu planeamento a transferência do lateral-esquerdo, como forma de evitar uma futura saída a custo zero, como acontecerá com o guarda-redes Svilar.