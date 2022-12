Grimaldo: "Não estivemos ao nosso nível, mas fechamos o ano na liderança"

Grimaldo destaca a liderança do Benfica na Liga Bwin

O Benfica despediu-se de 2022 com uma derrota pesada em Braga, por 3-0, a primeira desde a chegada de Roger Schmidt no início, encerrando de forma negativa um ano sem títulos no futebol.

Apesar do resultado, Grimaldo - titular na partida da 14ª jornada da Liga Bwin - recorda que o Benfica acaba 2022 na frente da classificação.

"Ontem não estivemos ao nosso nível, mas fechamos o ano na liderança. Agora é pra pensar no próximo jogo e voltar as vitórias. Obrigado benfiquistas pelo apoio num jogo complicado. Juntos atingiremos os objetivos", publicou nas redes sociais.