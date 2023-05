Declarações de Grimaldo em entrevista à BTV

Assistir ou marcar: " São sensações diferentes. Sempre me caracterizei mais por assistir e, também sendo lateral, é mais difícil marcar, mas são sensações diferentes. Quando marcamos é uma sensação incrível que sentes dentro de ti, de força que sai cá de dentro, e quando assistimos também é bonito porque estamos a oferecer ao companheiro, porque criámos para a equipa e também é bonito."

Golo em Portimão: "Até me lembro que antes do jogo, em conversa com os meus companheiros, disse-lhes que ia marcar por volta do minuto 15... E pronto, surgiu a oportunidade e trouxe tranquilidade à equipa. Sabíamos que precisávamos, que estávamos a jogar muito bem, mas que nos últimos tempos nos estava a custar abrir o marcador, e sabia que era importante começar a ganhar depressa para o jogo da equipa fluir e para vencer, como fizemos."

Amigos para sempre: "Rafa, André [Almeida], Cervi, Otamendi, João Mário... Há muitos! São muitos anos. Sobretudo Rafa e Cervi, porque são os que estiveram mais tempo e com os quais seguramente vou ter mais contacto no futuro."

Leia também Liga Europa Polémica na final da Liga Europa: Roma pede penálti neste lance de Fernando Fernando corta lance na área do Sevilha com o braço esquerdo. Os jogadores da Roma protestam, o árbitro Anthony Taylor discorda e assinala que o médio brasileiro estava com o braço colado ao corpo. Manda seguir e o VAR concorda.

Momento mais alto: "O último jogo pelo Benfica. Ganhar o 38".

Momento mais difícil: "A derrota em casa com o FC Porto, com o golo de Herrera."

Acarinhado pelos adeptos: "Sinto que gostam de mim, sinto-me acarinhado. No meu redor sempre houve um pouco de polémica com coisas que acontecem. Mas isto acontece sempre numa relação de oito anos. No final, o que fica é o mais bonito, e penso que dei tudo pelo Benfica e o Benfica também me deu tudo."

Mensagem à família benfiquista: "Quero agradecer-lhe tudo, por todos estes anos. Foram sete épocas e meia de muitos momentos bons, de alguns momentos maus, mas no meu coração só vão ficar as coisas boas, todas as coisas boas que passei aqui. Obrigado, porque me permitiram viver algo incrível. Vou ser mais um Benfiquista para toda a vida. O Benfica nunca sairá de mim.." Isso fica tatuado na sua pele? É difícil, são muitos anos aqui. Recordo-me de tudo e fico um pouco emocionado. Fica claro que vou sair daqui agora, mas hei de voltar, seja como adepto, seja como jogador, seja para ajudar, seja como for, vou voltar porque o Benfica é o clube onde passei toda a minha vida e estou seguro de que voltarei. Já o disse há uns meses, e, apesar de partir, vou repeti-lo porque é a realidade: o Benfica é o clube da minha vida."