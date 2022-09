Grimaldo na lista da Juventus, noticiam em Itália e confirmam em Espanha

Lateral espanhol tem contrato até 2023 e vecchia signora quer aproveitar-se dessa situação para garantir um reforço para a lateral esquerda

Alex Grimaldo continua a ser um ponto de interrogação para o futuro do Benfica. Apesar de indiscutível na lateral esquerda, o espanhol termina contrato já no próximo ano e a Juventus está pronta para atacar.

De acordo com a imprensa italiana, numa informação que o jornal AS pôde também confirmar, o adversário do Benfica na Champions, que deve abdicar de Alex Sandro, tem em Grimaldo um objetivo para os próximos mercados de transferências.

Leia também Internacional Juventus prepara limpeza e ex-FC Porto pode estar de saída Alex Sandro e Cuadrado, com ordenados na ordem dos seis e dos cinco milhões de euros, terminam contrato e a renovação está em risco. Quanto a entradas, Pulisic (Chelsea) é pretendido

Recorde-se que, neste último verão, o nome do jogador foi muito associado ao Barcelona, casa que, curiosamente, o formou como jogador, antes da chegada ao Estádio da Luz.