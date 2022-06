Grimaldo mostra-se a treinar e a "preparar uma grande época"

Defesa partilhou vídeo nas redes sociais a treinar. Tem um processo disciplinar à espera na Luz.

As férias dos jogadores do Benfica estão a terminar e nos últimos dias têm sido habituais as imagens que colocam nas redes sociais a mostrar que têm aproveitado os dias para descansar mas também preparar o corpo para o regresso. Esta quinta-feira foi a vez de Grimaldo, lateral-esquerdo que postou um vídeo em que se vê em treino num relvado a preparar o retorno que, para a maioria dos futebolistas encarnados - excepto os internacionais que estiveram na Liga das Nações -, está agendado para sábado, num momento que poderá ser diferente para o espanhol.

Grimaldo fez acompanhar o vídeo com uma mensagem em que destaca o "grande trabalho de preparação" e de estar "a preparar uma grande época", escreveu o defesa que entra no último ano de contrato com o emblema da águia. De referir que esta situação sustenta a decisão dos responsáveis encarnados de o quererem transferir para outro clube, como forma de recuperar algum do investimento feito na contratação, agregando-se a isso o elevado salário que aufere.

Porém, mais do que o trabalho que está a realizar na ponta final das férias, Grimaldo terá à sua espera na Luz um processo disciplinar referente aos acontecimentos passados antes do último jogo do campeonato. Alegadamente, e porque tinha viagem marcada, ficou desagradado por ver o seu nome na convocatória, tendo-o riscado, pintado um emoji e escrito "brincadeira". Agora, vai ter de responder por isso, sendo certo que no clube há quem considera que Grimaldo não pode sequer voltar a treinar nas instalações benfiquistas.