Grimaldo: "Marcar esse golo num palco como a Liga dos Campeões..."

Lateral espanhol do Benfica recorda o golaço apontado ao Maccabi Haifa, em setembro, jogo a contar para a fase de grupos da Champions.

Golo ao Maccabi Haifa na Champions: "É um dos melhores [golos]. Marcar esse golo num palco como a Liga dos Campeões fez com que se tornasse, possivelmente, um dos melhores da minha carreira. Mas há outros golos de boa memória para mim, e creio que estaria a disputar o top 3."

A explicação do lance: "Nessa jogada, na verdade, o meu colega teve a oportunidade de me dar uma linha de passe, o que me deu espaço para decidir entre passar ou rematar. Nesse caso, optei por rematar, e é um pontapé que venho treinando há vários anos. Apareceu o espaço e a oportunidade para fazê-lo, e saiu tudo bem. Há muitos anos que treino os remates de fora da área e, quando tenho espaço, gosto de tentar a minha sorte. Graças ao João Mário, que neste caso estava desmarcado... Fiquei com a oportunidade de rematar porque me deu espaço, e por isso decidi chutar."

Pratica a forma de rematar: "Muitos anos! Não sei, penso que teria uns 13, 14 anos quando comecei a praticar esta forma de chutar, que é um pouco diferente, porque é uma parábola. Quando tinha 14 anos comecei a fazer isto, e continuo até ao dia de hoje. Normalmente, sim, sei que é mais fácil rematar ao segundo poste, para fazer essa parábola é mais simples. Mas, naquele momento, a posição do corpo e da bola fizeram com que tivesse de rematar ao primeiro poste, e executei a parábola naquela direção [frente ao Maccabi Haifa no Estádio da Luz]. É mais fácil ao segundo poste, como já disse, pela posição do corpo, da bola, e pela direção da parábola, é mais fácil executá-la numa diagonal. Mas nessa situação, devido à posição do meu corpo, tive a necessidade de apontar ao primeiro poste, e foi por isso que decidi rematar naquela direção."

Movimento: "Bom, é um método peculiar, não? Não é a mais fácil, mas, como disse, levo muitos anos a treinar. É um gesto com a parte interior do pé, em que dás um efeito à bola para que... É difícil explicar como se faz, mas é um remate com o interior do pé, quando levantas a perna, travas um pouco, assim que tocas na bola, travas. É um movimento que faz com que a bola desça no último momento. Assim que a bola sai, se já souberes a melhor forma de chutar, sabes que saindo bem, ou o guarda-redes faz uma grande defesa, ou a probabilidade de fazer golo é alta."

Dedicatória: "Há alguns meses que tinha sabido que iria ser pai, e era um golo que queria marcar para dedicar à minha filha. Ela já tem três meses, mas foi um golo para ela e para a minha esposa. Claro, é uma coisa que lhe irei explicar, tenho as fotos e os vídeos guardados porque foi um golo para ela. Além de que foi num palco incrível, em casa, com 60 mil adeptos, na Liga dos Campeões, poder dedicar o golo à minha filha... Vou lembrar-me sempre disso."

Análise: "Analisamos sempre os jogadores adversários, o guarda-redes também, e estamos sempre atentos às reações e às características, e tudo isso contribui. Não é que olhemos para todos os aspetos de forma perfeita, mas, por exemplo, eu analiso sempre o extremo com mais cuidado, antes da partida, foco-me na forma como joga, nas suas capacidades. Mas, ainda assim, olho sempre para o guarda-redes adversário, seja para os remates de fora da área, seja para os livres diretos. Porque tudo ajuda."