Grimaldo: "Jogávamos em casa? Que ambiente benfiquista do car****"

Reação do lateral-esquerdo que apontou um golo na vitória (2-0) do Benfica em Paços de Ferreira, na quinta-feira.

"Homem do Jogo" para a Liga Portugal, Grimaldo delegou em João Mário os comentários ao jogo. Porém, o lateral usou as redes sociais para agradecer o apoio dos adeptos.

"Vitória importante hoje e feliz pelo golo, continuamos na liderança. Jogávamos em casa? Que ambiente benfiquista do car****", frisou o defesa que beijou o símbolo do Benfica nos festejos do golo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)