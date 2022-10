Grimaldo fala em "apoio impressionante: "Estamos com muita confiança"

Declarações do lateral do Benfica após a goleada frente ao Chaves.

Grimaldo marcou, de livre, o segundo golo do Benfica no triunfo frente ao Chaves, por cinco golos sem resposta, jogo da ronda 11 do campeonato. Em declarações à BTV, o lateral espanhol destacou o bom momento que a equipa atravessa.

"Seguimos com a mesma dinâmica. A equipa está muito bem, estamos com muita confiança. É sempre especial cada momento, porque a bancada e nós estamos unidos. É impressionante o apoio do público quando estamos nesta onda de união", disse.

"Tive a sorte de ter um livre perto da área. Foi golo e ainda bem, pude ajudar. Ainda bem que conseguimos três pontos", completou.