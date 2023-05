Grimaldo: "Estou muito triste por ir embora. Vim-me abaixo com o golo"

Declarações de Grimaldo em entrevista à BTV

Despedida: "A verdade é que foi um momento muito especial, muito bonito. Os momentos após marcar o golo foram de uma grande emoção, porque passei aqui muitos anos. Praticamente toda a minha carreira desportiva foi feita aqui e acabou por ser um momento muito emocionante para mim. Vieram-me à memória as recordações de todos estes anos com os meus companheiros, com os adeptos e com o clube. Estou muito triste por ir embora."

O último jogo: "Estávamos a disputar o campeonato e tentei concentrar-me, apenas, na necessidade de vencer. Não podia desconcentrar-me do jogo e do foco de conquistar o título. Mas, com o meu golo, que valeu o 3-0, o campeonato estava na mão. Marcar nesse momento foi uma explosão de emoção, sentimentos e vim-me um bocado abaixo. Tentei recompor-me, porque o jogo ainda não chegado ao fim, mas não foi fácil."

Penálti: "Desde o último penálti que tinha sido assinalado, que até fui eu a marcar, o míster decidiu que os marcadores eram eu e o João Mário e que, no campo, podíamos decidir quem marcava. Quando o penálti foi assinalado, eu e o João Mário falámos um segundo e ele disse 'marca tu' e por isso fui marcar o penálti."

Golo e lágrimas: "É complicado porque eu não sou uma pessoa que se emociona facilmente e que muito menos chora. Inclusive, a minha mulher, quando terminou o jogo, estava surpreendida e disse-me 'nunca gostas de te emocionar e nunca choras'. Mas são muitos anos e cerca de 64 mil pessoas, não sei exatamente quantas estavam, a gritarem o teu nome no último jogo, marcar um golo e saber que depois desse jogo não vais jogar ali no próximo ano não é fácil. São muitas emoções. Lembro-me que cumprimentei o Rafa, e foram sete anos com ele, foram muitas emoções. É um sentimento de alegria pelo golo e por tudo o que se passava, mas também de tristeza porque ia deixar o clube."

Reviu as imagens? "Toda a gente já me enviou as imagens várias vezes e vão ficar gravadas na minha memória para sempre. É um momento que vai ficar na minha história. Foi algo incrível."