Grimaldo: "Estou focado no Benfica, mas não sei se vou ficar ou sair"

Declarações de Grimaldo na zona mista, depois do empate a três golos em casa do Inter, que ditou o adeus à corrente edição da Champions. Lateral espanhol está em final de contrato com o Benfica.

Sentimento pela eliminação: "Saímos tristes, mas fizemos uma grande Champions. Agora temos de pensar no campeonato e na próxima época fazer uma grande Champions outra vez."

Havia penálti sobre Aursnes? "Foi um penálti claro, o míster já o disse, não tivemos sorte com a arbitragem nem em Portugal nem aqui, agora temos de continuar e pensar no campeonato."

Este foi o seu último jogo europeu pelo Benfica? "Vamos ver, estou focado no Benfica, não sei se vou ficar cá ou sair, estou a pensar no campeonato que quero ganhar, mais adiante vamos pensar nisso."

Medo com recentes desaires no campeonato? "Medo não temos, temos de ganhar os jogos que faltam, é importante que a equipa esteja unida, necessitamos do apoio, temos feito uma grande época e só faltam os últimos jogos."

Preocupa-o as arbitragens dos jogos com Inter e Chaves? "Preocupa, mas temos de pensar em nós. Não estamos a ter sorte com as arbitragens ultimamente mas a responsabilidade de ganhar os jogos tem de ser nossa."