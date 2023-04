Grimaldo está em final de contrato e italianos apontam dois interessados

De acordo com o "Tuttomercato", o lateral esquerdo está a ser cobiçado pelo Nice e Bayer Leverkusen.

A atravessar a oitava temporada na Luz, Álex Grimaldo termina contrato no próximo verão e, com a renovação a tardar, o portal italiano "Tuttomercato" avança os dois emblemas que estão na corrida para a contratação do lateral esquerdo espanhol, de 27 anos.

O Nice, atual nono classificado da Ligue 1, e o Bayer Leverkusen, que ocupa a sexta posição da Bundesliga, serão a dupla interessada nos serviços de Grimaldo, sendo ainda avançado que a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em casa do Inter, poderá servir de "montra" em Itália para o defesa.

Ao longo das últimas semanas, Grimaldo tem sido associado a vários emblemas, ainda que o Benfica mantenha o desejo de renovar contrato com o lateral, que soma cinco golos e 11 assistências em 46 partidas disputadas na presente temporada.