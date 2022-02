Grimaldo está em dúvida para a visita do Benfica ao Bessa

Lateral acabou o jogo com o Santa Clara com queixas na coxa esquerda e ainda não se treinou.

Grimaldo é uma dor de cabeça de Nélson Veríssimo para o encontro com o Boavista, já depois de amanhã. O lateral apresentou queixas na face posterior da coxa esquerda na fase final do encontro com o Santa Clara e segundo apurou O JOGO até ao momento ainda não esteve disponível na preparação para a viagem desta sexta-feira ao Estádio do Bessa.

O camisola 3 tem estado entregue ao departamento médico do emblema da Luz e será hoje reavaliado pelos clínicos encarnados de forma a saber se poderá ou não voltar a pisar o campo e entrar assim nas contas de Nélson Veríssimo para a penúltima sessão de trabalho tendo em vista a partida a contar para a 23.ª jornada do campeonato.

Indiscutível no Benfica, Grimaldo teve uma partida atribulada com o Santa Clara. Sofreu um toque nas costas de Morita e já nos instantes finais do desafio teve mesmo de ser assistido na coxa esquerda. Voltou ao desafio, que terminou, mas sendo entretanto obrigado a parar.

Nélson Veríssimo prepara assim o encontro com o Boavista, com quem empatou no último duelo entre as equipas, nas meias-finais da Taça da Liga (1-1, vencendo nas grandes penalidades), com limitações para compor o lado esquerdo da defesa, até porque faltam nesta fase alternativas. A partir do momento em que tomou conta da equipa, Veríssimo avançou Gil Dias, e até Diogo Gonçalves, no terreno, agora utilizados como extremos. Restam-lhe as possibilidades de passar da direita para a esquerda Lázaro ou André Almeida (este jogou nesta posição no Dragão, na Liga), ou até adaptar Vertonghen a lateral e lançar Morato no eixo.

