Grimaldo envia mensagem de apoio ao Benfica antes da Supertaça

Lateral esquerdo deixou os encarnados em final de contrato, seguindo para os alemães do Bayer Leverkusen.

Álex Grimaldo recorreu esta quarta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio ao Benfica antes do jogo da Supertaça, diante do FC Porto, que está marcado para as 20h45, em Aveiro.

"Força,@SLBenfica! Boa sorte nesta nova época #Supertaça #Memories", escreveu o lateral esquerdo espanhol no Twitter, acompanhando a mensagem com uma fotografia em que posa com o troféu da Supertaça.

Grimaldo representou os encarnados durante sete temporadas e meia, entre 2016 e 2023. Terminou contrato no final da época passada e seguiu para os alemães do Bayer Leverkusen.