Grimaldo em final de contrato: "Uma decisão difícil, o Benfica é o clube da minha vida"

A propósito dos 300 jogos com a camisola do Benfica, Grimaldo deu uma entrevista à Bplay e um dos temas abordados foi o da renovação. O lateral espanhol não dá ainda o assunto como encerrado, mas garante que é um tema para pensar só depois do final do campeonato.

"É uma decisão difícil porque o Benfica é o clube da minha vida. Passei aqui todos os anos da minha carreira, os bons e os maus momentos foram passados aqui. Tens de pensar no importante e isso é ganhar o campeonato. Se eu disser se fico ou não, se tomo uma decisão, no fim não é tão importante como o Benfica ganhar o campeonato", disse.

O jogador falou ainda do próximo desafio do Benfica frente ao Portimonense. "Acho que a equipa está num momento muito bom, podíamos ter ganhado por mais golos nos últimos jogos. Acho que estamos com uma boa ligação com adeptos para conseguir as três vitórias nos próximos jogos".

Grimaldo completou 300 jogos pelos encarnadoss no jogo com o Braga e está em final de contrato, com vários clubes interessados em garantir o jogador.