Grimaldo e um lateral português colocados na rota de Madrid

Atlético de Madrid interessado no espanhol e em Raphael Guerreiro. Lesão grave de Reinildo deve obrigar a investimento na posição, durante o verão

Alejandro Grimaldo, lateral que termina contrato com o Benfica no final da presente temporada, parece ser uma das opções do Atlético de Madrid para o próximo mercado de transferências.

De acordo com o AS, o espanhol é, juntamente com o português Raphael Guerreiro, um dos jogadores seguidos para a posição de lateral esquerdo. Ramy Bensebaini, do Monchengladbach, a outra opção mais viável, deve substituir, precisamente, o luso no Dortmund.

Uma lesão grave sofrida por Reinildo deve obrigar os colchoneros a irem ao mercado. O regresso dos cedidos Renan Lodi, que representa o Nottingham Forest, e Manu Sánchez, que joga no Osasuna, é outra opção.