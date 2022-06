Grimaldo e Renan Lodi numa lista de possíveis reforços em Inglaterra

Lateral espanhol do Benfica associado ao Newcastle.

Colocado na lista de jogadores a negociar durante o mercado de transferências de verão, Grimaldo estará referenciado pelo Newcastle, segundo adiantou o jornalista italiano Rudy Galetti, apontando ainda o interesse da Juventus.

Depois de ter contratado em janeiro Matt Targett por empréstimo do Aston Villa, e sem ter tornado ainda definitiva a sua permanência no St. James Park, o Newcastle pretende assegurar mais um reforço para a lateral-esquerda. Renan Lodi, do Atlético de Madrid, é um nome desejado, mas Grimaldo estará assim também na lista dos responsáveis dos magpies, que seguem ainda Darwin, alvo muito cobiçado em Inglaterra.

Alvo de um processo disciplinar como consequência do seu comportamento na véspera do jogo com o Paços de Ferreira, Grimaldo vai entrar no último ano de contrato e é por isso negociável por parte das águias.