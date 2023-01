Grimaldo e Otamendi podem sair a custo zero

Em final de contrato, Grimaldo e Otamendi já são, a partir de hoje, donos do seu destino, dado que ficam livres em junho

O início de 2023 traz, além de renovadas esperanças para o mundo em geral, também o agravar das preocupações dos clubes em relação a jogadores que lhes interessaria manter mas que dificilmente o conseguirão dado que acabaram de entrar nos últimos seis meses de contrato.

No Benfica, e no que ao plantel principal diz respeito, há quatro casos que se enquadram nesta moldura: Grimaldo, Otamendi, Brooks e André Almeida. No entanto, apenas os dois primeiros causam real dor de cabeça a Rui Costa e à estrutura da SAD pois são peças essenciais na equipa de Roger Schmidt. Mas anteveem-se grandes dificuldades para tal, ainda para mais porque, à luz dos regulamentos internacionais, os dois atletas estão livres para, a partir de hoje, assinar por outro clube sem que este tenha de pagar algo às águias.

"Claro que espero que assinem novos contratos e que continuem no clube. São jogadores chave para nós. Têm jogado ambos e têm feito uma época de alto nível, muito fiáveis, não só com um rendimento de topo, mas também no que diz respeito à atitude. São modelos para os mais jovens e claro que queremos mantê-los. O clube está a tratar disso", fez questão de vincar Roger Schmidt na quinta-feira passada, antes de os encarnados seguirem para a visita ao Braga. Palavras bastante esclarecedoras sobre a importância que Grimaldo e Otamendi, este agora com a coroa de campeão do mundo pela Argentina, têm na cabeça do alemão mas, também, para a SAD.

No caso de Otamendi, é visto como um líder e essencial para, aos 34 anos, dar à defesa a experiência que jogadores como António Silva ou Morato ainda não têm. No seu horizonte, o central tem um eventual regresso à Argentina, com o River Plate a deixar várias "piscadelas de olho". De Espanha há notícias do interesse de Sevilha e Atlético de Madrid, sendo que em Itália há também emblemas com Otamendi na lista de alvos.

Já a situação de Grimaldo é um pouco distinta. Com sete épocas e meia no Benfica e com 27 anos, o espanhol tem números impressionantes pelas águias: 277 jogos, 22 golos e 52 assistências. Sem rival pela posição de defesa-esquerdo desde 2017/18, quando tirou de vez o lugar a Eliseu, Grimaldo é uma das caras do plantel encarnado e, na Europa, vários clubes estão atentos a uma potencial contratação a "custo zero": Nápoles, Inter, Juventus, como revelou O JOGO, além de Dortmund, Arsenal e Chelsea, são alguns dos nomes que seguem o defesa.

Nos últimos meses as águias tentaram segurar Grimaldo mas, até ao momento, não o conseguiram, adivinhando-se que, até por questões salariais, com o jogador a empurrar a fasquia para lá do que o Benfica pretende pagar, um acordo seja muito complicado.

Grimaldo e Otamendi arriscam-se assim a repetir o processo de Maxi Pereira, o último indiscutível no onze que saiu a custo zero, então numa mudança polémica para o FC Porto, no final de 2014/15 - nesse ano ainda saiu Artur Moraes, que dividiu a baliza com Júlio César. Svilar, também ele guardião, foi o último a sair livre, no final da última época, assinando pela Roma.

André Almeida e Brooks são casos sem... caso

Também a terminar vínculo com as águias no final da época estão André Almeida e John Brooks, tendo ambos as portas da Luz abertas para sair, ainda que por motivos diferentes. No caso do lateral, agora com 32 anos, cumpre a 12.ª temporada de vermelho mas é claro que não conta para Roger Schmidt: não tem minutos oficiais em 2022/23, tendo apenas alinhado nos particulares frente ao Sevilha e Reading. Neste caso, os encarnados até equacionam uma saída do atleta já em janeiro, antecipando uma separação inevitável e poupando, com isso, nos salários do lateral.

Já o internacional norte-americano chegou esta época à Luz numa situação de necessidade dos encarnados, após a lesão de Morato e a saída de Vertonghen, e assinou apenas por um ano. Com o excesso de centrais no plantel e a fraca possibilidade de ser uma opção principal para Schmidt, Brooks também irá sair, no pior cenário, em junho.

GRIMALDO

277

Vinculado aos encarnados desde 29 de dezembro de 2015, Grimaldo renovou pelas águias em 2019 até 2023. Até agora, jogou em 277 partidas e teve participação em 77 golos do Benfica



OTAMENDI

105