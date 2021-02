O golo de Grimaldo no empate do Benfica com o FC Porto, no Dragão, foi eleito pelos adeptos do Benfica como o melhor de janeiro

Os adeptos do Benfica escolheram o golo de Grimaldo ao FC Porto, na recente passagem do Benfica pelo Dragão (1-1), como o melhor golo de janeiro. Perante a escolha, o defesa espanhol concorda e recorda. "Bem, é uma jogada trabalhada, é difícil que depois no jogo aconteça, mas aconteceu. O Nuno [Tavares] fez um grande passe para o Seferovic, e o Seferovic deixou-me a bola para encostar. Foi importante começar o jogo com este golo. Depois não tivemos sorte para ganhar, mas o golo foi muito bonito", afirmou à comunicação do clube encarnado.

Mas será que passa a figurar entre os melhores golos? Grimaldo não hesitou na resposta: "Sim, pela importância do golo, acho que entraria para o meu top. Foi um golo bonito e muito importante no Dragão, entraria no top".

"Nesse jogo joguei como ala, mais perto da área. É um pouco mais fácil fazer golo quando jogas mais perto da baliza, mas é importante, como disse, para a equipa, fazer golos, tentar ganhar os jogos. Ajudar a equipa é o que mais me importa, e temos de continuar", disse ainda.