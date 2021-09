Grimaldo e o Barcelona: "Não acho que ganhar o jogo seja fazer história"

Antevisão do defesa espanhol ao encontro com o Barcelona, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Benfica a contrariar o Barcelona: "Sabemos que o Barcelona tem um nível top. Tanto os mais experientes como os mais jovens são de um nível alto. Respeitamos o Barcelona. Vamos jogar de igual para igual e à procura dos três pontos."

Jogo especial: "Sinto o Barcelona como a minha casa. Passei muitos anos lá. Vai ser um jogo mais especial, talvez. Para além disso, é um jogo de Champions, é especial. Todos queremos jogar este tipo de jogos. Oxalá que marque, mas não vou festejar. Mas quero ganhar."

Situação do Barcelona: "Mais especial da minha carreira? Não. Lembro-me quando consegui o primeiro título com o Benfica. O Barcelona mantém o nível, apesar de ter saído o melhor jogador do Mundo. Vão lutar por todas as competições. Queremos os três pontos e queremos ficar em vantagem."

Três centrais: "Mudámos várias vezes o sistema. Podemos jogar com quatro ou com três. Com três, os laterais passam a extremos, mas a defender têm de trabalhar com a última linha."

Dinâmica mudou: "Este ano, com os muitos minutos jovens, vê-se que a formação trabalha com uma filosofia. Joga-se sempre da mesma forma. Têm o mesmo sistema dos últimos anos."

Benfica só ganhou uma vez: "Não acho que ganhar o jogo seja fazer história. História queremos fazer a época toda."

Concorrência: "Temos concorrência todos os anos. Há que trabalhar e treinar bem porque estamos no Benfica. Hoje, podem jogar 11 e no fim de semana jogam outros 11. Há que ter fome de bola."