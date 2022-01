Grimaldo é alvo a preço de saldo: em Espanha garantem que vai deixar o Benfica

Grimaldo, jogador do Benfica

Com apenas mais época e meia de ligação e sem acordo para renovar com o Benfica, os catalães acreditam que terão maior facilidade na contratação do defesa de 26 anos. Gayà é outro alvo... da estrutura

Grimaldo continua a agitar o mercado, não apenas devido às suas características, mas também agora pela situação contratual menos segura. É aqui que o Barcelona pode apostar todas as suas fichas no plano que estipulou para reforço da lateral esquerda para a próxima temporada.

O espanhol das águias está a ano e meio de terminar contrato e os responsáveis encarnados procuram a todo o custo segurar o jogador, mas o acordo ainda não foi alcançado, o que tem alimentado mais o mercado de transferências.

Ainda na quarta-feira um sítio italiano apontava Inter de Milão e Bayern como emblemas interessados no jogador de 26 anos. Porém, a cobiça mais cimentada chega de Barcelona, onde Grimaldo se formou e de onde se transferiu para os encarnados em janeiro de 2016. O lateral nunca escondeu, e chegou a afirmá-lo publicamente quando o Benfica defrontou os catalães na Liga dos Campeões esta época, que não perdeu de vista o regresso a casa.

Segundo noticiou na quarta-feira o jornal Sport, muito próximo da realidade dos catalães, Grimaldo é o nome desejado pelo novo técnico do Barça, o histórico Xavi Hernández, que terá ficado convencido quando viu o jogador ao vivo.

Sem grande disponibilidade para avultados investimentos, o Barcelona aposta na maior abertura negocial que os encarnados terão caso não consigam renovar com o camisola 3 - a fasquia das águias esteve sempre acima dos 30 milhões de euros -, garantindo o jornal espanhol que o defesa irá mesmo deixar o Benfica no final da época. Gayà, do Valência, é outro dos alvos dos blaugrana e preferência da estrutura desportiva, estando também ele vinculado até 2023.