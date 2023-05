Grimaldo despede-se do Benfica: "O que sou hoje, devo-o a este grande clube"

Ao fim de sete épocas e meia, o lateral espanhol garante: "Benfica não vai sair de mim".

Grimaldo despediu-se dos adeptos do Benfica através de um vídeo partilhado nas redes sociais. O lateral fez este sábado o último jogo com a camisola dos encarnados e aproveitou o momento para dedicar umas palavras ao clube da Luz.

Na mensagem publicada, Grimaldo diz que o "Benfica deixou-me uma marca inesquecível, não só na minha carreira, mas também na minha vida", mostrando uma imagem de uma tatuagem com o mapa de Portugal.

O espanhol relembrou ainda a altura em que começou: "Cheguei há sete anos e meio, como um miúdo que sonhava estrear-se, jogar com os melhores, ganhar títulos, ouvir o hino da Liga dos Campeões e realizar todos os meus sonhos"

Numa homenagem também à cidade de Lisboa, o jogador fala da ligação à capital onde construiu família. "É altura de dizer adeus a uma cidade que sinto como minha e à qual voltarei de certeza. Lisboa acolheu-me como um dos seus e permitiu-me criar uma família. O que sou hoje, como pessoas e jogador, devo-o, em grande parte, a Lisboa, às suas gentes, e a este grande clube."

Despede-se com uma garantia, o Benfica ficará para sempre consigo. "Obrigado a todos os meus colegas de equipa, treinadores, staff e a todos vocês que me apoiaram incondicionalmente. Muito obrigado, família. Eu vou sair do Benfica, mas o Benfica não vai sair de mim."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Grimaldo chegou ao Benfica no mercado de inverno de 2016 e vai agora reforçar o Bayer Leverkusen, da Alemanha, depois de ter terminado contrato com as águias.