Grimaldo completa defesa no Onze do Ano da I Liga

Benfica passa a ter três jogadores no onze ideal, até ao momento. FC Porto tem dois.

Alejandro Grimaldo completa o lote de defesas do Onze do Ano da I Liga, anunciou esta quinta-feira o organismo que gere o futebol profissional em Portugal. O lateral esquerdo espanhol, que rumou ao Bayer Leverkusen, junta-se a Otamendi, António Silva e Pepe no quarteto defensivo, sendo que o guarda-redes eleito foi Diogo Costa.

Grimaldo somou 33 jogos em 34 possíveis na I Liga, marcando cinco golos. Fez ainda dez assistências na equipa encarnada.