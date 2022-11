Grimaldo baila na Champions: é o defesa mais produtivo da prova

Espanhol esteve em quatro dos tentos na liga milionária, é o defesa mais produtivo da prova e vai no seu melhor registo. Frente ao Maccabi Haifa, o lateral, um dos três totalistas do Benfica, fez o sétimo golo de livre direto pelas águias, o segundo nesta edição da Liga dos Campeões, aos quais se juntam duas assistências.

O melhor Grimaldo na Europa estava guardado para a oitava temporada - sétima de início - do espanhol com a camisola do Benfica. Em Haifa, o defesa-esquerdo voltou a marcar, de livre direto, fazendo o seu segundo golo na fase de grupos, os quais se juntam a outras tantas assistências.

Contas feitas, Grimaldo fechou as seis partidas de qualificação para os oitavos de final da prova com ação direta em quatro dos 16 golos das águias, registo que o eleva a defesa mais produtivo no ataque entre todos os que estiveram em ação até agora.