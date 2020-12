Grimaldo aquece para a Supertaça frente ao FC Porto

Lateral deve voltar à ação no domingo, de modo a ganhar andamento para o jogo com o FC Porto

Em fase de recuperação de uma contusão muscular na coxa direita, ainda não é garantido que Grimaldo volte aos convocados já amanhã, para a receção ao Vitória de Guimarães, num jogo relativo aos quartos de final da Taça da Liga. Aliás, e segundo O JOGO apurou, a principal preocupação dos encarnados é ter o lateral-esquerdo recuperado para a final da Supertaça, com o FC Porto, agendada para o dia 23.

Assim, e numa fase em que o jogador já realiza algum trabalho de campo, os planos apontam prioritariamente para que Grimaldo esteja disponível para o encontro de domingo, em Barcelos, com o Gil Vicente, o que lhe permitirá ganhar andamento e ritmo para que Jorge Jesus possa contar com o espanhol em pleno no duelo com os dragões, que decidirá o primeiro troféu da época.

Deste modo, Nuno Tavares deverá manter o posto entre os titulares na receção ao conjunto minhoto, naquele que poderá ser o quarto jogo consecutivo de início do jovem lateral que foi chamado para cobrir a última paragem de Grimaldo. O lateral ex-Barcelona deveria ter sido titular com o Paços de Ferreira, mas apresentou queixas no aquecimento, tendo avançado o defesa formado no Seixal, que depois alinhou ainda frente a Standard de Liège e Vilafranquense.

Antes, Nuno Tavares já havia somado uma sequência de quatro jogos seguidos de início, ante Standard, Boavista, Rangers e Braga, tendo acumulado ainda algumas entradas a partir do banco de suplentes. Tudo somado, o jovem português já realizou 12 partidas esta temporada e poderá superar agora Grimaldo, que tem precisamente o mesmo número de jogos.