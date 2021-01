Grimaldo aponta à seleção espanhola e revela onde gostaria de jogar no futuro

Defesa do Benfica, que esta terça-feira foi confirmado como um dos cinco novos casos de covid-19 no plantel, expressou à "MARCA" vontade de ir à seleção espanhola

Antes de saber-se infetado com a covid-19, sendo um dos cinco casos ativos no plantel do Benfica, Grimaldo prestou uma curta entrevista ao jornal espanhol "MARCA", na qual aborda a vontade de conquistar mais um título pelo Benfica. "Vemos a Taça da Liga com uma motivação e sonho máximos. Quero ganhar mais troféus com o Benfica", refere o canhoto que tem oito títulos pelos encarnados: 3 Ligas, 1 Taça da Liga, 1 Taça de Portugal e 3 Supertaças.

Quanto ao momento atual, depois de marcar um golo no Dragão, salienta a satisfação. "Estou muito contente. Renovei até 2023 e sempre me trataram de forma maravilhosa em Lisboa", deixando ainda um anseio: "Oxalá Luis Enrique me chame. Oxalá chegue rapidamente essa chamada à seleção."

Apesar da felicidade por estar em Portugal há cinco anos, Grimaldo elege possíveis sonhos na carreira: "Estou muito focado no Benfica, porém, se tivesse de eleger alguma competição seria disputar a liga espanhola ou a Premier League, em Inglaterra."

Recorde-se que a entrevista ao diário espanhol foi consequência do golo marcado no Dragão, numa subida à posição de médio-esquerdo, decisão de Jorge Jesus muito elogiada em Espanha.

Grimaldo está, naturalmente, fora do jogo com o Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, na quarta-feira, tal como Gilberto, Vertonghen, Diogo Gonçalves e Waldschmidt.