Grimaldo apanha Petit e Van Hooijdonk, mas ainda está longe de Simão

Lateral espanhol marcou o sexto golo de livre direto pelo Benfica e o primeiro nesta Liga Bwin.

Grimaldo ampliou a vantagem do Benfica na Luz [fez o 2-0 na goleada por 5-0 na receção ao Arouca] e valorizou o apoio à equipa, deixando a entender que esse está diferente, mais audível, do que outros tempos. "É sempre especial cada momento porque a bancada e nós estamos unidos, mesmo muito. É impressionante o apoio do público quando estamos nesta onda de união", afirmou o espanhol, reconhecendo que a equipa "manteve a dinâmica ofensiva" e que a formação "está muito bem e com muita confiança."

O 2-0 foi o seu primeiro golo na Liga deste ano e o sexto livre direto concretizado com a camisola do Benfica, permitindo-lhe alcançar Van Hooijdonk e Petit neste capítulo, aproximando-o de Cardozo, que obteve nove, estando ainda longe dos 16 tentos de Simão Sabrosa, todos registos do século XXI. Ainda assim, o espanhol desvalorizou o tiro.

"Tive a sorte de ter um livre perto da área. Foi golo, pude ajudar. Ainda bem que conseguimos três pontos. Era o mais importante", disse ao receber o prémio de melhor em campo.