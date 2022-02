Grimaldo alvo da ira dos adeptos devido a publicação feita após jogo no Bessa

Grimaldo publicou nas redes sociais uma fotografia em que aparecia a jogar um videojogo, na madrugada de sábado, após o empate no Bessa. Os adeptos do Benfica não gostaram.

Até foi um dos jogadores mais regulares do Benfica no empate 2-2 cedido na sexta-feira no Estádio do Bessa perante o Boavista, mas isso não impediu Grimaldo, que até marcou o segundo golo das águias, de ser criticado pelos adeptos benfiquistas.

Em causa o uso do jogador das suas redes sociais no regresso a Lisboa, já de madrugada, em que o lateral espanhol colocou uma imagem em que surgia a jogar online, o que motivou o descontentamento, expresso em vários comentários, de muitos adeptos. Pouco depois, o jogador optou por apagar a publicação.