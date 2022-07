"Grimaldo? A mim não me chegou nenhuma proposta"

Declarações do presidente encarnado, na chegada a Inglaterra e ao centro de estágio onde o Benfica vai preparando a temporada 2022/2023

Início de pré-temporada: "As coisas têm corrido bem. A equipa técnica está satisfeita. É o que mais me importa, que estejam contentes com o que têm visto. Há que continuar a trabalhar. As provas começam daqui a pouco."

Situação de Grimaldo: "Vou agora falar com ele. Está como os outros jogadores, a trabalhar. A mim não me chegou nenhuma proposta."