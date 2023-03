Grimaldo: "A equipa técnica e o plantel que temos neste ano têm de ser aproveitados"

Lateral do Benfica vinca, em entrevista ao clube, que o objetivo é o campeonato, mas vê uma oportunidade de ouro para a equipa fazer mais história na atual edição da Champions.

Quartos de final da Champions: "Temos de ter os pés assentes na terra. Sabemos que as equipas que aqui chegaram são das melhores do mundo, e vai ser complicado, mas estamos aqui entre os oito primeiros da Europa. Estamos aqui para lutar, e, passo a passo, tentaremos passar às fases seguintes."

Euforia em torno da equipa: "É claro que agora se formou uma onda. Uma onda benfiquista gigante. Nota-se no ambiente. É como se entrássemos no campo já a ganhar. Sabemos que o nosso objetivo é o campeonato, mas também sabemos que temos uma equipa forte, que a equipa técnica e o plantel que temos neste ano têm de ser aproveitados, e sabemos que na Liga dos Campeões somos um adversário que já alcançou os quartos de final. É uma conquista grande, porque estamos entre as oito melhores equipas da Europa, mas, como já disse, temos ambição, vamos passo a passo, mas pronto, vamos deixar o tema por aqui e ver o que irá acontecer."

Evolução: "Afinal de contas, já nos conhecemos há muitos anos. Quando jogamos, conhecemo-nos bem dentro de campo e sabemos as movimentações que cada um irá fazer, isso é uma ajuda. Ao fim e ao cabo, no meu estilo de jogo, sou lateral, jogo numa defesa a quatro, trabalhei muito a nível defensivo, sinto-me muito bem defensivamente, mas é evidente que o meu ponto forte sempre foi dar assistências e marcar golos. Trabalhei muito no último passe, como se tem visto nos últimos anos, e é preciso continuar a trabalhar e a melhorar, para continuar a evoluir como jogador."

Livres: "Quando jogas de três em três dias, é difícil treinar esse aspeto mas, pelo menos antes de cada jogo, tento sempre praticar, e a verdade é que isso vem desde há muitos anos, já o fazia muitas vezes nos treinos. Rematava, falhava, rematava, falhava... Até que comecei a ganhar-lhe o jeito, e fui melhorando. Esse trabalho deu frutos, e nesta época tive a oportunidade de marcar quatro livres diretos. Esperemos que venham a ser mais."