Grémio tentou regresso de Everton: "Seria uma sentença a dizer: 'Eu não dei certo'"

Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, revelou que tentou repatriar o avançado Everton Cebolinha para o Brasil, mas atleta rejeitou a ideia

Contratado pelo Benfica por 20 milhões de euros em agosto do ano passado, Everton Cebolinha ainda não repetiu na Luz aquilo que mostrou no Brasil. Ciente disso, o presidente do Grémio tentou o regresso do avançado brasileiro, mas esbarrou na vontade do jogador em justificar o investimento das águias.

"Fizemos uma rápida abordagem sobre a possibilidade de ele regressar, mas ele não quis. Sabe porquê? Porque é muito ruim um jogador ir com uma expectativa enorme, um jogador que é de seleção brasileira. Seria praticamente uma sentença a dizer: 'Eu não dei certo'. Ele, com muita nitidez e consciência, disse-nos que vai vencer no Benfica e vai ficar para provar o que vale", disse Romildo Bolzan Júnior à Rádio Bandeirantes, do Brasil.

No Benfica, Everton soma 41 jogos, 30 deles no onze inicial. Marcou cinco golos e soma dez assistências. "Everton tem noção tática e, principalmente, disciplina. Se tirarem tudo dele, vai triunfar facilmente na Europa", concluiu o dirigente do Grémio.