"Grande exibição" e "possibilidades intactas": jogadores do Benfica reagem ao desfecho em Camp Nou

João Mário, Darwin e Weigl foram algumas das "águias" que expressaram o sentimento do plantel benfiquista sobre a noite vivida em Barcelona e a situação classificativa

Utilizados por Jesus na penúltima jornada do grupo E da Liga dos Campeões, ante o anfitrião Barcelona, João Mário, Darwin Nuñez e Julian Weigl salientaram a prestação tida em Camp Nou e a chance mantida de apuramento para os oitavos de final.

"Grande exibição de toda a equipa num jogo de dificuldade elevada. Um especial agradecimento a todos os nossos adeptos [presentes] no estádio pelo apoio [dado] numa noite de muita chuva", escreveu o médio português, que começou no onze.

"Jogo muito difícil diante de um adversário complicado. Fomos para conquistar os três pontos, mas as possibilidades continuam intactas. Vamos trabalhar para dar tudo no último jogo [do grupo]. Vamos equipa", assinalou o avançado uruguaio, saído do banco.

"Com esta mentalidade, temos tudo em aberto para o próximo jogo [do grupo da Liga do Campeões]", notou, por sua vez, o centrocampista alemão, um dos titulares no reduto do Barcelona.

Com este nulo em Camp Nou, o Benfica mantém-se, no terceiro lugar, a dois pontos do Barcelona, segundo classificado. Para se apurarem para os "oitavos", as águias necessitam de vencer o Dínamo Kiev e o Bayern derrotar os culés.