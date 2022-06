Gotze perdeu espaço nas contas do Benfica e tem outro possível destino

Médio do PSV estará a negociar o regresso ao futebol alemão.

Mario Gotze pode estar perto do regresso ao futebol alemão. O médio internacional germânico, que esteve na lista de reforços do Benfica, está, segundo a imprensa da Alemanha, em negociações com o Eintracht Frankfurt, recente vencedor da Liga Europa, numa final ganha nos penáltis ao Rangers.

Tal como O JOGO avançou em tempo oportuno, de acordo com a avaliação feita pela SAD e com a venda milionária de Darwin ao Liverpool, os responsáveis do Benfica redefiniram as primeiras opções e, no que respeita ao meio-campo, o alvo Mario Gotze, de 30 anos, perdeu espaço.

No seguimento dos contactos permanentes entre o presidente Rui Costa e o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, com o treinador Roger Schmidt, foi entendido que poderão ser atacados outros alvos e estabelecidas, dessa forma, outras prioridades.

Gotze tem contrato com o PSV até 2024. Na Alemanha brilhou ao serviço de Bayern de Munique e Dortmund.