"Gotze para o Benfica? Se o Schmidt trouxer uma grande mala de dinheiro, falamos"

John de Jong, diretor técnico do PSV, comentou os rumores que ligam Gotze ao Benfica.

Mario Gotze tem sido apontado ao Benfica desde que soube que Roger Schmidt, ex-treinador do PSV, iria comandar os encarnados. Em entrevista ao Voetbal International, John de Jong, diretor técnico do clube neerlandês, disse que ninguém do plantel manifestou vontade em ser transferido e explicou que poderá haver conversações caso as águias apresentem uma "grande mala de dinheiro".

"Nenhum jogador disse que queria sair, nem o Mario. Isso dá-nos boas sensações. É possível que ele fique. Não discuti com o Roger Schmidt se ele quer levar jogadores com ele. Se ele trouxer uma grande mala de dinheiro, falamos", comentou De Jong.