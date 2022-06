Gotze deixa de estar na lista prioritária do Benfica

Nesta fase, poderão ser atacados outros alvos e estabelecidas, dessa forma, outras prioridades.

Se Ricardo Horta se mantém no topo das prioridades da lista de reforços para o Benfica versão 2022/23, há outros nomes que começam a cair e podem mesmo deixar de ser vistos como alvos para a nova temporada. De acordo com a avaliação feita pela SAD nas últimas horas, e com a venda milionária de Darwin ao Liverpool quase firmada, os responsáveis encarnados, sabe O JOGO, redefiniram as primeiras opções e, no que respeita ao meio-campo, o alvo Mario Gotze, de 30 anos, perdeu espaço.

No seguimento dos contactos permanentes entre o presidente Rui Costa e o diretor desportivo, Rui Pedro Braz, com o treinador Roger Schmidt, foi entendido que, nesta fase, poderão ser atacados outros alvos e estabelecidas, dessa forma, outras prioridades. Ricardo Horta, como atrás referido, é um desses nomes que está no topo da lista de alvos a garantir.

Nas últimas horas, foi apontado aos encarnados outro médio, Xaver Schlager, austríaco de 24 anos que alinha pelos alemães do Wolfsburgo. Porém, e apesar de ter o carimbo do projeto do Red Bull Salzburgo, por onde também passou Roger Schmidt, este jogador é visto como um investimento muito elevado (acima dos 14 milhões de euros), apesar de ter apenas mais um ano de contrato, e não encaixa no perfil procurado pelas águias.

