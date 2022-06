Gotze caiu do rol de alvos do Benfica e segura Carlos Vinícius no PSV

Carlos Vinícius, à esquerda, com a camisola do PSV

Médio alemão caiu da lista encarnada, mas eventual negócio poderia envolver o ponta de lança.

Pedido expresso do técnico Roger Schmidt, Mario Gotze esteve na primeira linha da lista de jogadores a contratar pelo Benfica para a nova época, mas o nome do médio alemão do PSV Eindhoven caiu do rol de alvos, após redefinição de prioridades pela SAD e tendo em conta as elevadas expectativas salariais do jogador de 30 anos. Significa isto que, apurou O JOGO, Carlos Vinícius irá manter-se no clube dos Países Baixos.

De facto, o negócio poderia desenhar um esquema que envolvesse os dois jogadores. Gotze tem uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros e Carlos Vinícius de compra obrigatória de 10 milhões de euros - por 50% do passe - no contrato de empréstimo do Benfica ao PSV, válido por mais um ano.

Em caso de acordo, os neerlandeses deixariam sair o médio sem custos, mas libertar-se-iam da obrigação de compra do ponta de lança, que voltaria à Luz e poderia ser de novo negociado, existindo clubes, sobretudo brasileiros, que o tinham debaixo de olho.

Nada avançou, pelo que se mantém o encaixe previsto dos 10 milhões para o final da época, além dos 2,5 milhões já pagos pelo empréstimo.